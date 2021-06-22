Survivor'da şaşırtan aday!

Survivor'da eleme adayı yarı final öncesinde son kez belli oldu. Şampiyonun belirlenmesine günler kala yarışmacılar, Survivor'ın 21 Haziran tarihli 125. bölümünde finalist olabilmek için haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda bir kez daha karşı karşıya geldi. Bireysel performansların ön plana çıktığı yarışmada, rakiplerine parkurda fırsat tanımayan Ayşe kolyenin sahibi olarak Survivor 3. eleme adayını belirledi. Eleme potasına giren yarışmacı, şaşırdığını söyleyerek, "Hayallerimin peşinden koşmak için geldim... Finale de bu kadar az kalmışken elenmek istemiyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur." dedi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, 21 Haziran Survivor 3. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

Survivor'da eleme adayı pazartesi akşamı kesinleşti. Survivor 2021 sezonunun son günleri gelirken, şampiyonluk yarışı da kızıştı. Ocak ayında başlayan ve aylardır süren Survivor'ın TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Ayşe, Aleyna, Poyraz, Berkay ve İsmail yarı final öncesi dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Tüm rakiplerini parkurda eleyen Ayşe strateji uygulayarak eleme adayı olarak Berkay'ın ismini verdi. Berkay, Ayşe'nin kendisini Poyraz'la beraber final üçlüsünde görmek istediğini söyleyerek bu duruma şaşırdığını dile getirdi.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'ın ekranlara gelen 125. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ada konseyi toplandı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan Ayşe, konseyde yeni bir strateji uygulayacağını belirterek, Poyraz'ın potada güçlü rakip olduğunu bu nedenle kendine göre isim vereceğini söyledi. Acun Ilıcalı'nın kararını sormasının ardından Ayşe, eleme adayı olarak Berkay'ın ismini verdi.

Haftanın üçüncü eleme adayı olan Berkay, Ayşe'nin Aleyna yerine kendisini söylemiş olmasına şaşırdığını ancak bu duruma alınmadığını belirtti. Böylece Survivor'da potaya giren isimler Ayşe, Poyraz ve Berkay oldu. Survivor'da haftanın elemesi 22 Haziran Salı günü gerçekleşecek. Yarı final perşembe akşamı büyük final heyecanı ise cuma akşamı yaşanacak.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de adım adım sona yaklaşılırken alınan her dokunulmazlık final stratejileri belirlemede etkili olmaya başladı. Yarışmanın son haftasında beş yarışmacı, parkurda sezonun en iyi performansını sergilemeye çalıştı. Dokunulmazlık oyununda yaşanan kıran kırana mücadelede İsmail Balaban ile Ayşe, Poyraz ile Berkay yarı finalde eşleşti.

İsmail Balaban'ı 5-0 yenen Ayşe finale yükselirken Berkay'ı 5-1 yenen Poyraz Ayşe'nin rakibi oldu. Dokunulmazlık finalinde ise Poyraz ve Ayşe mücadele verdi. 5-3 skorla Poyraz'ı geçen Ayşe haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan isim oldu.

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22/06/2021 08:57