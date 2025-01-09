Survivor'da şaşırtan veda: Burası maalesef böyle bir yer

Survivor All Star-Gönüllüler'de tansiyon giderek yükseliyor. Survivor 8 Ocak Çarşamba akşamı ödül oyunu mücadelesiyle başladı.

Ödül oyunu sonrası All Star takımından Adilhan ve Barış düelloya çıktı. Kıran kırana geçen mücadele sonrası bir isim adaya veda etti.

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM

All Star ve gönüllüler takımı ödül oyunu için canla başla mücadele etti. Kazanan takım All Star ekibi oldu.

DÜELLO GECESİ

Bu hafta üç dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kazanırken; All Star takımı dört eleme adayı çıkardı.

İlk düelloda kaybeden Adilhan ve Barış Murat Yağcı, 8 Ocak akşamı elenmemek için parkura çıktı.

Kıran kırana geçen mücadelede, hem Adilhan hem Barış Murat Yağcı ellerinden geleni yaptı.

ADAYA VEDA EDEN İSİM

Gece sonu 5-4 skorka kazanan isim Adilhan oldu. Ve böylece Barış Murat Yağcı, Survivor 2025'e veda etti.

Sunucu Murat Ceylan, Barış'ın vedası için "Erken bir veda olduğunu düşünüyorum" dedi.

"SURVIVOR BÖYLE BİR YER"

Barış Murat Yağcı, veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Adilhan'ı tebrik ediyorum. Survivor maalesef böyle bir yer. Bazen öngördüğünüz şeyler olmuyor, bazen öngörmediğiniz şeyler sizi buluyor. Her şeyin hayırlısı demekten başka hiçbir şeyim yok. Çünkü hangi açıdan bakarsam bakayım, bir şekilde doğruyu bulduğumu düşünsem de, hayat sana bir şey gösteriyor ve gösterdiği şey olmak zorunda oluyor. Stres ve baskıyı kaldırdığımı düşünüyorum. Oyun çok çekişmeli geçti, 4-4'e geldi. Şans Adilhan'dan yanaydı. Burada olmak benim için çok keyifliydi. Çok güzel arkadaşlar kurdum, çok güzel zaman geçirdim. Nasıl ki 3 kere buraya geldiysem, bundan sonra da burası hep benim ailem olarak, evim olarak, hep içimde, kalbimde olacak. Yarışmayı dışarıdan takip edeceğim. Yapacak hiçbir şey yok. İki takıma da ayrı ayrı teşekkür ederim. Her iki takıma da söyleyeceğim son şey, her çıktıkları oyundan keyif alsınlar. Burada geçirdikleri her bir gün ailelerin ve sevenleri için çok kıymetli ve çok değerli. Seviyeli tartışmalara devam etsinler ama Allah onları sakatlıktan, kazadan, beladan korusun. Kendinize çok iyi bakın."