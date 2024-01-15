Survivor’da Seda’nın polisi harekete geçiren mesajı ortaya çıktı: S.O.S. yazmış

Survivor All Star 2024’ün yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Öte yandan Seda’nın polis baskınına neden olan mesajı da ortaya çıktı.

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15/01/2024

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Survivor’da Seda’nın polisi harekete geçiren mesajı ortaya çıktı: S.O.S. yazmış

Acun Ilıcalı bu bölümde Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülünden dönerken takımını zora soktuğu notu izleyicilerle paylaştı. Ilıcalı, Seda'nın babasına attığı mesajlarıda anlattı.

Acun Ilıcalı "Seda şöyle yazmışsın; baba, Begüm ve Damla bizi gördü" dedi. Seda babam yanımda değil ki 'biz' olsun diye cevap verdi. Acun Ilıcalı da dayanamayarak 'Müsade et o şaşkınlığı biz yaşayalım' ifadelerini kullandı. Seda'nın babasına 'prodüksiyondan ararlarsa ben asla mesaj yollamadım, asla' dediğini de izleyiciyle paylaşıldı.

SOS YAZMIŞ

Seda'nın Kolombiya dönüşünden tanımadığı kadına bıraktığı notta Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Seda, 'Bu notu babama lütfen iletir misin?" yazısının altına Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olan SOS ifadesini kullandığı görüldü.

Survivor 2024 All Star'da dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Konseyde adı çıkan Seda Aktuğlu ikinci eleme adayı oldu. Seda ve Kardeniz düelloya çıkacak.

15/01/2024 09:03
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TAGS: Survivor, seda, haber
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