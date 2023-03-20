Survivor'da şoke eden ayrılık! Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana gelen son bölümde oynandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Oyun sonrası oylama için yarışmacılar konseye geldi. Acun Ilıcalı burada yaptığı açıklamada bir ismin ameliyat olması nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu.

AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR

Ada konseyinde Acun Ilıcalı, Zeynep'in sağlık durumu ve yarışmadaki geleceği hakkında konuştu. Ilıcalı şu ifadeleri kullandı: Yapılan kontrollerde, açıkcası biz bu konuda toleranslıyız ve vakit olarak yarışmacımızın mağdur olmaması için her türlü toleransı gösterebiliriz. Ancak Zeynep'ten gelen bir haber hepimizi çok üzdü. O da şu, Zeynep'in ameliyat olması gerekiyor. Survivor Zeynep'in babası Hamdi Alkan ile de görüştüklerini, durumdan haberdar olduğu ve yaşananlara üzüldüğünü dile getiren Ilıcalı, "Ameliyat elinden olduğu için şunu sorduk, 'Ameliyat olsun ve geri gelsin!' Ancak gelen raporlar şu anda bu ameliyat sürecinin tahminimizin çok daha üzerinde olacağı. Bu da şu demek, kendisine çok geçmiş olsun diyoruz. Zeynep'in Survivor hayatı sona erdi." dedi. ELEME ADAYI BELLİ OLDU Öte yandan eleme adayı Murat Eken oldu.

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20/03/2023 08:48