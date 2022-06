Survivor'da sona doğru... İşte finale kalan 2 isim!

Dominik Cumhuriyeti'nde ocak ayında serüvenine başlayan Survivor 2022 All Star'da sona gelindi. Şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Tersane İstanbul'da yarı final heyecanı canlı yayında yaşandı. Nefeslerin tutulduğu gecede yarı finalistler Nisa, Adem, Batuhan ve Ayşe mekana tekne ile geldi. Büyük maceranın son bulduğu gecede ilk önce Ayşe ve Nisa SMS oylamasına çıktı. Sonuçların açıklanmasıyla gecenin ilk saatlerinde elenen isim Ayşe oldu.

Heyecan dolu yarı finalde bir eleme de son saatlerde gerçekleşti. Nisa, Adem ve Batuhan arasında yapılan SMS oylamasına göre elenen 2. yarışmacı Batuhan oldu.

Böylece Survivor’da finale kalan yarışmacılar Adem ve Nisa oldu.

SURVİVOR YARI FİNALİNDE KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarı finalde elenen isimler gece yarısına doğru açıklandı. İstanbul'a dün gece saatlerinde gelen iki başarılı yarışmacı Ayşe ve Nisa SMS oylamasına çıktı. Finalistlerin aileleri ve eski yarışmacıların katıldığı İstanbul’daki özel gecede, SMS oylaması sonucunda yarı finalde en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Aylar süren mücadele sonunda, rakibi Nisa’dan daha az oy alarak elenen isim Ayşe oldu. Ayşe şampiyonluk hayallerine ve büyük ödüle veda etti.

Yarışma macerasını yarı finalde noktalayan Ayşe son kez duygularını ifade ederek şunları söyledi; “SMS atan bana destek sağlayan herkese çok teşekkür ederim. İnandığımız yol vardı yine ucundan döndük. Belki hatalarım oldu ama önemli olan gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim. Her olayda ben her zaman güleceğim. Her geçen dönemde pozitif kalmaya devam edeceğim. Bazen belki de istediğiniz duruşu sergilememiş olabilirim. Bana oy atan insanlar hiç vazgeçmesinler. Her zaman gülmeye devam edeceğim.”

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

İlk dakikalarda Ayşe'nin elenmesinin ardından bir eleme de gecenin sonunda yaşandı. Nisa, Adem ve Batuhan arasında geçen SMS mücadelesi sonrası Batuhan rakiplerinden daha az oy alarak Survivor All Star macerasını tamamladı. Yarı finalde elenen Batuhan, "Halkımızın takdiri. Demek ki onlar hak etmiş. Teşekkür ederim" dedi. Finalist olmaya hak kazanan Nisa ise gözyaşlarını tutamadı.

YARI FİNALİSTLER SON KEZ SÖZ ALDI

Oylama öncesi eleme adayı olan Ayşe, Survivor'ın kendisi için 6 ay değil 2 sene olduğunu söyleyerek, büyük gurur yaşadığını ifade etti. Yarı final heyecanını tatmanın sevincini yaşadığını dile getiren Ayşe, "36 kişinin içerisinde son 4'lüye kalabildik. Çok emek verdik çok yıprandık. Ağladık, güldük, düştük, kalktık. Benim için muhteşem. Sevenlerime teşekkür ederim, iyi ki buralara kadar gelebildik." dedi.

Bir diğer eleme adayı olan Nisa, hep hayallerinde olduğunu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi; "İnanılmaz güzelsiniz inanılmaz güzelleştirdiniz burayı. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Aile buluşmasında babamı gördüm ve onun gözüne baktım. Her babam işten döndüğünde 'helal olsun' derdim. Ben de dedim ki ben babama nasıl bakıyorsan inşallah bir gün o da bana öyle bakar."

Büyük SMS oylamasının yaptığı yarı finalin ikinci etabında bu kez Adem ve Batuhan da söz hakkı aldı. Daha önce All Star şampiyonu olan Adem Kılıçcı "Bana All Star şampiyonu diyorsunuz ama kupamın üzerin All Star yazmıyordu. Burada da bana bir borcunuz var. O kupanın üzerinde All Star yazmasını isterdim" diyerek espri yaptı. Adem bir kez da şampiyonluğa yaklaştığını söyleyerek, kendisine oy atan sevenlerine teşekkür etti.

Kendisine SMS atanlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Batuhan: "Sonucu her ne olursa olsun sizin canınız sağolsun. Hiçbir şekilde eğilmeyeceğiz. Ben size güveniyorum. Siz de bana güveniyorsunuz biliyorum. Zor rakiplerle potaya girdim. Eminin siz elinizden geleni yapmışsınızdır. Canınız sağ olsun." dedi.

SURVİVOR ESKİ YARIŞMACILARI GECEYE KATILDI

Survivor 2022 sezonunun eski yarışmacıları da özel geceye katılan isimlerden oldu. Ogeday, Berkan, Merve Aydın, Atakan, Gökhan, Evrim, Anıl, Perviz, Sude, Furkan, Yağmur gibi eski yarışmacılar, şampiyon adaylarına destekte bulundu.

30/06/2022 09:35