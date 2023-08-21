Survivor’ın yıldızı yarışmayı geride bıraktı... Müdür yardımcısı oldu!

2017 ve 2018 yılında Survivor ünlüler kadrosunda yer alan milli atlet Sema Aydemir 2022 yılında da Survivor All Star'a katılıp programa renk katmıştı.

Gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Aydemir, yarışmayı geride bıraktı.

Bir okulda müdür yardımcısı olarak göreve başladığını duyuran milli sporcu paylaşımının altına, 'Bu kadar minnoş bir müdür yardımcısı gördünüz mü hiç? Hayırlısıyla görevime geri döndüm, yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Öğrencilerimle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum' notunu düştü.