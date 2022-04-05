'Survivor'ın yüz karasısın' Ortalık bir anda karıştı...

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde ortalık karıştı. Ada konseyinde gönüllüler ve Nagihan Karadere arasında yaşanan gerginlik öne çıktı. Tansiyon bir anda yükselince Acun Ilıcalı araya girmek zorunda kaldı. İşte Survivor'da yaşananlar...

Survivor'ın son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı dördüncü dokunulmazlık oyunu için parkurdaki yerlerini aldı.

Bir ringde gerçekleşen mücadelede yarışmacılar rakiplerini ringden aşağı düşürmeye çalıştı.

OYUN SIRASINDA GERGİNLİK

Uzun zamandır sakatlıkla mücadele eden Nagihan Karadere sık sık itiraz edince gönüllüler takımının tepkisini çekti. Yarış sonrası Nagihan'a bağıran Evrim 'Survivor'ın yüz karası' sözleriyle isyanını dile getirdi. Tansiyonun yükseldiği anlarda sunucu Murat Ceylan araya girdi.

MERVE AYDIN KORKUTTU

Evrim'le ringe çıkan Merve Aydın çekişmeli geçen oyunun ardından korkuttu. Hakemin mola düğünü duymayan Evrim, Merve Aydın'ı suya itti. Dengesiz bir şekilde suya düşen Aydın, boğulma tehlikesi atlattı. Arkadaşları Merve Aydın'ı havuzdan çıkardı.

KAZANAN GÖNÜLLÜ KADINLAR!

Zor anların yaşandığı kadınlar oyunu son sayıya kaldı. Son oyunda Sema ve Seda kardeşler birbirlerine rakip oldu. Sema'yı oyun dışı bırakan Seda gönüllüler takımını bir sıfır öne geçirdi.

ERKEKLER YARIŞINDA SÜRPRİZ

Kadınların ardından bu kez erkekler mücadelesi yaşandı. Oyuna hızlı başlayan ünlüler takımı kazandıkları sürpriz sayılarla farkı açtı. Adem Kılıçcı'nın yıldızlaştığı parkurda ünlüler takımı 8-3'lük skorla net bir galibiyet aldı ve oyunu en iyilere taşıdı.

En iyiler yarışında ünlülerden Nagihan, Sema, Parviz ve Adem öne çıkarken gönüllülerden Seda, Ayşe, Ogeday ve Hikmet takımlarını temsil etti.

En iyiler oyununu üç sıfırlık skorla kazanan takım ünlüler oldu. Zorlu oyunun ardından ünlüler dokunulmazlığın sahibi olurken lüks villada zaman geçirme hakkı da yakaladı.

NİSA'DAN SERT SÖZLER

Nisa oyun sonrası yaptığı açıklamada ünlüler takımına sert sözler kullandı. Nisa'nın ünlüler takımına 'en çirkef, en yalancı, en bahane uyduran' takım demesi büyük tepki çekti. Ada konseyinde bu konuyla ilgili tartışma çıktı.

NAGİHAN KONSEYDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada oyunlarda Nagihan'ın gergin görüldüğünü belirtti. Nagihan yaptığı açıklamada, "Sakatlığımın vermiş olduğu psikolojik travma var. Kendimle aslında savaşım, rakipler de çok güzel kullanıyor. Karşı takımdan itiraz eksik olmuyor. Ben keyif alamıyorum, keyif alamadığım için otomatik geriliyorum. Her seferinde kendimi tutmaya çalışıyorum" dedi. Nagihan daha sonra 'açıklayamayacağım sıkıntılarım var' dedi ve gözyaşlarına boğuldu.

"NAGİHAN'A SÖYLEMİŞTİM"

Survivor Barış, ada Konseyinde söz alarak, 'Abi ben başka bir konuya değinmek istiyorum. İçimde en ufak bir şey kalsın istemiyorum. Dün biz bir oyun kazandık ve bir an önce oyuna gidelim diye birçok şeyi sineye çektik fakat karşı takımdan bir yarışmacı bir şekilde bizim takıma sözler söyledi ve hakaret boyutuna gelen sözler kullandı. Şimdi o an kaybetme psikolojisinden miydi, yüksek nabızdan mı, yoksa söylediği sözlerin arkasında mı? Merak ediyorum. Takım olarak hak etmediğimizi düşünüyorum'' dedi.

Nisa Barış'a, "Bu dediğim sözleri Nagihan'a söylemiştim. Çünkü onun yaptığı şeyleri kötü buldum. Bahane bulan takıma söylemiştim. Tek itiraz etmeyen iki üç kişi vardı. Onlar aslanlar gibi yarıştı. Şu anda sözlerimin arkasında duruyorum" cevabını verdi.

NAGİHAN'DAN NİSA'YA TEPKİ

Nagihan, 'Bana çirkin, çirkef ve yalancı' dedi. Söylediklerini iade ediyorum. Asıl yalancı olan kendisi 'Türkçe bilmiyorum' diye kem küm ediyordu. Ben senin seviyene asla düşmeyeceğim. Ben itiraz nedir bilmezdim, sayenizde bunu da öğrendim. Yaşına veriyorum, onunla hiç sorunum yok. Çok da güzel hakaretler ediyorsun, bana ve takımıma" diyerek Nisa'ya tepkisini dile getirdi.

Sözlerinin devamında, 'Benim nevrim dönüyor. Kimse kusura bakmasın. Her şeyi göze alarak geldim. Lütfen kimse bana yalancılıkla iftira atmasın. Biz buranın külünü toprağını yutmuş insanlarız. Eminim hepsinin idolüyümdür burada' şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı, Nagihan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı, 'Konseyi hemen noktalıyorum' dedi.

SURVİVOR ELEME ADAYILARI BELLİ OLDU

Hafta boyunca gerçekleştirilen dokunulmazlık mücadelelerinin ardından eleme potası da belli oldu. Ardahan, Barış ve Gizem'in ardından elemeye giden dördüncü isim Gökhan Keser oldu.

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05/04/2022 10:06