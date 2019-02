Survivor'un Tescilli Şampiyonu Turabi, Yarışmadan Ne kadar Kazandığını Açıkladı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu'Survivor' yarışmasına üç kez katılıp iki kez şampiyon olmayı başaran Turabi Çamkıran Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Çamkıran, katıldığı yarışmalardan yaklaşık 2 milyon TL ve bir ev kazandığını söyledi.

"2 MİLYON TL VE BİR EV KAZANDIM"

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, 2. Sayfa programına samimi açıklamalarda bulundu. Çamkıran, "Yarışmadan kazandığım bütün parayı aileme harcıyorum. Ben Hiç bir zaman parayı sevmedim. Aileme verdiği parayı da sormuyorum. Ödüllerden 1 milyon kazandım, ve bir ev kazandım. Ayrı haftalıklar da var. 2 milyon TL ve bir ev kazandım.

"YARIŞMA TEHLİKELİ"

Amerika'nın MTV kanalında yayınlanan The Challenge 'War of the Worlds'e katılan Turabi, yarışmalar tehlikeli olduğu için prim verdiklerini söyledi. Ünlü yarışmacı bu yarışmanın asıl ödülünün 1 milyon dolar olduğunu söyledi.

İşte Turabi'nin konuşmalarından satır başları...

"ZOR BİR YARIŞMA"

Çok zor bir yarışma 2 bölümü bitti. Geriye 6 bölüm kaldı. Artık nereye kadar gittim, elendim mi, elen medim mi? göreceğiz….Burada katıldığım yarışma ile oradaki yarışma çok farklı. Burada açlıkla savaşıyoruz, orada akıl cesaretle.

"YARIŞMAYI HOLLYWOOD EKİBİ YAPIYOR"

İnanılmaz yarışma Hollywood ekibi yapıyor, her yarış aksiyon gibi. Ama ben bu yarışma boyunca hiçbir şeyden korkmadım.