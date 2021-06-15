Şuşa Beyannamesi imzalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısında yaptığı konuşmanın satır başları şöyle;

Bugün farklı bir heyecanın içerisindeyiz. Allah'a hamdolsun ki daha verdiğimiz sözü bugün yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük bir savaşın ardından Karabağ sahiplerine hamdolsun eline geçmiş oldu. Ermeni mezaliminden, Ermeni işgalinden kurtulmuş oldu. Arkadaki fonda görülen bina aslında Ermeni mezaliminin ne yazık ki bu şaheserleri ne hale getirdiğinin bir ifadesi ve kardeşim de fon olarak basın toplantısında gayet anlamlı bir yeri seçmiş bulunuyor. Bir tarafta valilik binası diğer tarafta da ne yazık ki Ermenilerin yerle yeksan etmek üzere oldukları bir bina. 15 Haziran Azerbaycan Milli Günü vesilesiyle Haydar Aliyev'i rahmetle anmaktan geçemeyeceğiz.

"Şuşa'dan dünyaya vereceğimiz mesajların çok önemli olacağını düşünüyorum"

Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin sevincini geçtiğimiz yıl Bakü'de beraberce paylaşmıştık. Ogün yine bambaşka bir heyecan vardı. 6 ay sonra bu defa kadim şehir Şuşa'da kendisi ile bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Azerbaycan halkının Karabağ zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Tarihte bir çok sanatçı yetiştirmiş kültür başkenti Şuşa'dan dünyaya vereceğimiz mesajların çok önemli olacağını düşünüyorum.

"Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacak"

Karabağ'ı yeniden ayağa kaldıracak çalışmaları takip ediyoruz. Türkiye olarak azadlık mücadelesinde olduğu gibi yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacak.

"Bölgedeki herkes nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçmelidir"

Bir yandan yıkımları telafi ederken diğer yandan da Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle bir felaket yaşamaması için gereken tedbirleri alacağız. Herkesi Azerbaycan'ın zaferini kabullenmeye davet ediyoruz. Bölgedeki herkes nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçmelidir. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz. Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun.

"Şuşa'da başkonsolosluk açmayı planlıyoruz"

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye'de yapacağız. Kimlikle seyahati 1 Nisan 2021 tarihinde başlatmış bulunuyoruz. Bu adım karşılıklı ilişkileri kolaylaştırarak birbirimizi daha da yakınlaştıracaktır. Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz.

"Bu beyanname gelecek iş birliğimizin teminatıdır"

Ortak basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarının satır başları şöyle;

Azat edilmiş Şuşa'dayız, dünyanın gözü bugün burada. Bu beyanname gelecek iş birliğimizin teminatıdır.

Karabağ Muharebesi'ne başlanan günden bugüne Erdoğan, Azerbaycan'a net ve açık destek ilan etti. En tehlikeli, bombaların düştüğü yerlere Türkiye'nin basın mensupları geldi.

Tarihi abidelerimizi yakıp talan ettiler, tarihi şehir Şuşa'nın işgalinde buraya bir bina bile dikmediler.

Biz muharebede Türk halkının dayanışmasını gördük. Türkiye'nin verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağız.

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunuldu.

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15/06/2021 16:54