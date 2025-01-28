Sushinn Girne Şubesi Hizmete Girdi

Kıbrıs’ın önde gelen girişimcilerinden Yücel Doğan, turizm sektörüne farklı markalar kazandırarak yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Sushinn markasının Girne şubesi Yeni Liman Yolu Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda hizmete açıldı. Sushinn: Gazimağusa’dan Ada Genelinde Bir Başarı Öyküsü Sushinn’in hikayesi, 2020 yılında Gazimağusa’da 15 metrekarelik bir alanda ve yalnızca iki personelle başladı. İlk şubesiyle kısa sürede dikkat çeken marka, 2022’de Lefkoşa, 2023’te İskele şubelerini açarak ada genelinde büyümesini sürdürdü.

2025 yılı itibarıyla Girne’de açılan yeni şubesiyle Sushinn, Kıbrıs’ın en büyük Japon ve Uzak Doğu mutfağı restoran zincirlerinden biri haline geldi. Bölgesel başarısını uluslararası bir markaya dönüştürme yolunda ilerleyen Sushinn, hem yerel hem de global lezzet severlere hizmet vermeye devam ediyor. Yücel Doğan’ın vizyoner yaklaşımıyla turizm ve gastronomi sektörüne kazandırılan bu marka, Kıbrıs mutfak kültürüne farklı bir soluk getiriyor.