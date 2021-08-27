Süt Babam Belgesel Filminin Gösterimi Gazimağusa’da Yapılıyor

Gazimağusa Belediyesi, gerçek bir dostluk hikâyesinin anlatıldığı “Süt Babam” isimli belgeselin gösterimini Venedik Sarayı’nda 3 Eylül tarihinde saat 20.30’da yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, metin yazarlığını Birgül Kılıç Yıldırım, yönetmenliğini ise Cemal Yıldırım’ın yaptığı belgesel film, Green Flipper Ecokids School sponsorluğunda Blue Platform Production yapımı.

Filmde, 1974 yılının Temmuz ayında savaşın en korkunç olduğu bir zamanda, henüz 3 aylık bir bebek olan Birgül Kılıç Yıldırım’ın ihtiyaç duyduğu özel sütü Antreas Esfthatiou isimli Kıbrıslı Rum bir askerin bulup getirmesi ve karşı mevzilerde olmalarına rağmen aralarında dostluğun oluştuğu baba Mehmet Hulusi’ye vermesi ve yıllar sonra Birgül Kılıç Yıldırım’ın bu Rum askerini bulma çabası anlatılıyor.

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27/08/2021 13:08