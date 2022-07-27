Süt bedelleri bugün ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1-15 Haziran döneminde SÜTEK’e süt veren 781 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100'üne denk gelen 56 milyon 30 bin 614.61 TL'nin bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı duyuruldu.

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27/07/2022 11:20