Süt bedelleri ödendi

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11/09/2024

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Süt bedelleri ödendi

Süt Endüstrisi Kurumu, (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğin duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Temmuz devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini kaydetti.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-31 Temmuz döneminde SÜTEK’e süt veren 715 üreticiye 131 milyon 928 bin 58TL 48 kr  ödeme yapıldı.

Süt bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.

11/09/2024 13:13
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TAGS: Süt bedelleri, haber, kktc
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