Süt bedelleri ödendi

Üreticilere Süt Bedeli Ödemesi gerçekleştirildi.

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25/10/2024

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Süt bedelleri ödendi

Üreticilere Süt Bedeli Ödemesi gerçekleştirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01-15 Eylül 2024 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödendi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 01-15 Eylül 2024 döneminde SÜTEK’e süt veren 650 üretici için çiğ süt bedelleri ( 123,629,836.83 TL ) 25 ekim 2024 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

25/10/2024 14:23
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TAGS: Süt bedelleri ödendi
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