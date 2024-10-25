Süt bedelleri ödendi

Üreticilere Süt Bedeli Ödemesi gerçekleştirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01-15 Eylül 2024 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödendi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 01-15 Eylül 2024 döneminde SÜTEK’e süt veren 650 üretici için çiğ süt bedelleri ( 123,629,836.83 TL ) 25 ekim 2024 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.