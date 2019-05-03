Süt Bedelleri Ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Mart 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Mart 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 957 üretici için toplam 16 milyon 762 bin 403 TL’lik çiğ süt bedelleri ödemesi, 5 Mayıs Pazar günü hafta sonu tatiline denk geldiğinden bugün yapılarak, üreticilerin hesaplarına yatırıldı.