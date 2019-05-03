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Süt Bedelleri Ödendi

16 milyon 762 bin 403 TL hesaplara yatırıldı

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03/05/2019

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Süt Bedelleri Ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Mart 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini  duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Mart 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 957 üretici için toplam 16 milyon 762 bin 403 TL’lik çiğ süt bedelleri ödemesi, 5 Mayıs  Pazar günü hafta sonu tatiline denk geldiğinden bugün yapılarak, üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

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TAGS: Süt bedelleri, haber, kıbrıs
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