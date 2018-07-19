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Süt Bedelleri Ödeniyor

SÜTEK, 1-15 Haziran 2018 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

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19/07/2018

Süt Bedelleri Ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Haziran 2018 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu. Ödeme, 20 Temmuz günü resmi tatil olması nedeniyle bir gün önceden yapıldı.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Haziran 2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 1002 üretici için toplam 12,010,875.78 TL’lik olan ödeme üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

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TAGS: Süt bedelleri
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