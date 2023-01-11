Süt bedelleri ödeniyor!

16 – 30 Kasım 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 530 üretici için çiğ süt bedelleri ödendi.

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11/01/2023

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Süt bedelleri ödeniyor!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 – 30 Kasım 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %100’ü bugün ödeniyor.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16 – 30 Kasım 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 530 üretici için çiğ süt bedellerinin %100’ü ( 65,708,354.33 TL ) 11 OCAK 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.

11/01/2023 10:40
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TAGS: çiğ, süt, bedel, öedeme,
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