Süt Bedelleri ödeniyor!

16-31 Temmuz 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %100’ü bugün ödeniyor.

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08/09/2022

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Süt Bedelleri ödeniyor!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Temmuz 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %100’ü bugün ödeniyor.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16 – 31 Temmuz 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 695 üretici için çiğ süt bedellerinin %100’ü ( 57,816,538.75 TL ) 8 Eylül 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.

08/09/2022 11:52
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TAGS: sütek, çiğ süt, ödeme, tarım bakanlığı,
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