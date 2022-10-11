Süt bedelleri ödeniyor!

Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Ağustos 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %100’ü bugün ödeniyor.

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11/10/2022

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Süt bedelleri ödeniyor!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Ağustos devresine ait  küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamının bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan yazılı açıklamada, belirtilen dönemde SÜTEK’e süt veren 695 üretici için 59 milyon 404 bin 818.78 TL'lik  çiğ süt bedelinin  üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.

11/10/2022 11:56
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TAGS: süt, bedeli, ödeme, küçükbaş,
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