Süt bedelleri ödeniyor!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01 - 15 Ağustos 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %100'ü bugün ödeniyor.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 01 - 15 Ağustos 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 721 üretici için çiğ süt bedellerinin %100'ü ( 54,282,993.81 TL ) 26 Eylül 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.

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26/09/2022 12:20