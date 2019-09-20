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Süt Bedelleri Ödeniyor

Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Ağustos 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

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20/09/2019

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Süt Bedelleri Ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Ağustos 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Ağustos 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 865 üretici için toplam 14 milyon 142 bin 822 TL’lik olan çiğ süt bedelleri 20 Eylül 2019 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

 

 

20/09/2019 10:13

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TAGS: süt, Süt Endüstrisi Kurumu, çiğ süt, haber, , kıbrıs, koop-süt
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