Süt Bedelleri Ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Ağustos 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Ağustos 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 865 üretici için toplam 14 milyon 142 bin 822 TL’lik olan çiğ süt bedelleri 20 Eylül 2019 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

20/09/2019 10:13