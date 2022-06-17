Süt bedelleri ödeniyor...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Nisan 2022 tarihleri arasında alınan küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 30'unu bugün ödüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, "16 - 30 Nisan 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 869 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 30'u (13,395,992.73 TL) 17 Haziran 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır." denildi.

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17/06/2022 14:41