Süt Bedelleri Ödenmeye Başlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Kasım devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-30 Kasım döneminde SÜTEK’e süt veren 631 üretici için toplam 13 milyon 627 bin 19 TL’lik ödeme, üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

03/01/2020 17:48