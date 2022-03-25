Süt bedellerinin yüzde 80'i ödendi
25/03/2022
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 01-15 Şubat devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 80'inin bugün ödendiğini bildirdi.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “1-15 Şubat 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 697 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 80'i (28,294,523.19 TL) bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır” denildi.
Açıklamada, geriye kalan yüzde 20'lik kısmın önümüzdeki hafta içerisinde üreticilerin hesaplarına yatırılacağı da belirtildi.