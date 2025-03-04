Süt İmalatçıları Birliği'nden Ramazan Ayına Özel İndirim Kararı

Süt İmalatçıları Birliği, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Birlik Başkanı Mahmut Erden, yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca süt ürünlerinde genel olarak %10, bazı seçili ürünlerde ise daha yüksek oranlarda indirim uygulanacağını duyurdu.

Mahmut Erden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malumunuz üzere son dönemde Türkiye ve ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklarla hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu süreçte, Birlik olarak halkımızın yanında durmaya devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca süt ürünlerinde indirim uygulama kararı aldık. Dileğimiz, bu mübarek ayın tüm İslam alemine ve dünyaya bereket ve huzur getirmesidir" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca uygulanacak bu indirimler, vatandaşların temel gıdaya daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.