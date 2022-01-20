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Süt paraları ödeniyor!

SÜTEK, 1 - 15 Aralık 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.

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20/01/2022

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Süt paraları ödeniyor!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1 - 15 Aralık 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Aralık 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 616 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı olan  29 milyon 969 bin 411.09 TL  üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı. 

20/01/2022 16:13
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TAGS: süt, ödeniyor, bedel,
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