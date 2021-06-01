Süt Sağım Makinesi ve Soğutucu Tank Alımında Destek
Bakanlar Kurulu, “Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Üreticilerinin Süt Sağım Makinesi ve Soğutucu Tank Alımında Desteklenmesi”ne ilişkin 2016 yılında alınan kararı tadil etti.
01/06/2021
Bakanlar Kurulu, “Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Üreticilerinin Süt Sağım Makinesi ve Soğutucu Tank Alımında Desteklenmesi”ne ilişkin 2016 yılında alınan kararı tadil etti.
Hayvan üreticilerini destekleme koşulları 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi.
Bakanlar Kurulu’nun tadil ettiği kararla, henüz soğuk zincire geçmemiş (50-700 baş arası) küçükbaş anaç hayvana sahip küçükbaş hayvancılık işletmelerine ve (6-40 baş arası) hayvana sahip büyükbaş hayvancılık yapan işletmelere "Süt Sağım Sistemi" ve "Süt Soğutma Tankı" alınması amacıyla 20.000 TL'ye kadar hibe destek ödemesi yapılmasına karar verildi.