Süte 5 TL indirim geldi

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Koop-Süt, süte yapılan zamdan 5 TL indirime gitme kararı aldı.

Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı kooperatif yönetim kurulu ile yaptığı istişare sonucunda yeni fiyatı Bakanlar Kurulu'nun bilgisi dahilinde onayladı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada son zamanlarda yaşanan enflasyon nedeni ile halkın alım gücünün azaldığını bu nedenle temel tüketim maddesi olan sütün fiyatında indirime gitme kararı aldıklarını belirtti.

Ataoğlu, Koop Süt Yönetim Kurulu ile yapılan istişare sonucunda hükümetin de desteğini alarak, kurumun sütteki kar payının bir kısmından feragat ettiğini ifade etti.

Yaşanacak olan her artışın direk halkın alım gücünü etkilediğini söyleyen Ataoğlu, halkı koruma adına 41.5 olan sütün fiyatının marketlerde 36.5 TL olarak satılması yönünde karar üretildiğini kaydetti.

Hükümet olarak her zaman halkın yanında olduklarını söyleyen Ataoğlu, bir yandan kurumlarımızı korumak, bir yandan da halkın menfaatlerini savunmak için bu görevlerde olduklarını belirtti.