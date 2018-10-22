SÜTEK Bütçesi oy çokluğuyla onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Tasarıya ilişkin raporu komite başkanı Fikri Toros okudu.

Tasarıya ilişkin komite raporunun okunmasının ardından söz alan UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Süt Endüstrisi Kurumu,TÜK gibi kurumların ülke yararına önemli faaliyetler yaptığını belirterek, SÜTEK’in bugün aldığı katkıların yadsınamayacak miktarlarda olduğunu anlattı…

SÜTEK’in bundan sonraki süreçteki hedeflerinin önemli olduğunu kaydeden Amcaoğlu, ülkenin ihtiyacına cevap verecek bundan sonraki süreçte neler yapılacağını sordu…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da süt ürünlerine sürekli zam yapıldığını anımsatarak, iki buçuk TL’nin altında mal edilen sütün nasıl 5 TL’ye satıldığını sordu….

UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise konuşmasında Süt Endüstrisi Kurumu’nun regüle etme görevine işaret etti. Süt fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Taçoy, “fiyatı artırmak bir kurumu kara geçirmek değildir” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da 4532 üretici olan ülkede desteğin çoğunu ilk 50 üretici alıyorsa burada çok büyük bir sorun olduğunu anımsatarak, sektörde yeniden yapılandırma yapılmasının şart olduğunu vurguladı…

Süt Endüstrisi Kurumu’nun bütçe yapısına işaret eden Şahali, Süt Endüstrisi Kurumu’nun kamu maliyesine bir kuruşluk maliyeti olmadığını dile getirdi.

Şahali, taksitlendirilmiş ve hiçbir aksama olmaksızın ödediği borçları dışında kurumun hiçbir borcu olmadığını anlattı.

Önceki dönemlerde süt paralarının bazen 5 listeye kadar ödenmediği dönemler olduğunu dile getirerek, bugün sütünü teslim eden üreticinin en kötü ihtimalle 45 gün sonra ödemesini aldığını anlattı.

Süt Endüstrisi Kurumu’ndan sağlıklı hizmet isteniyorsa herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Şahali, sütün sağlıklı olmasını sağlamak için 1 kuruşluk artışın yapılması gerektiğini anlattı…

Sütün fiyatının sektörde oluşan girdiler çerçevesinde belirlendiğini ifade eden Şahali, temel bir gıda olan süt ile biranın fiyatının mukayese edilmesini eleştirdi…

Şahali, içme sütünün kaç paraya satılacağının taktirinin hükümette olmadığını ifade ederek, içme sütünün piyasadan eksilmediği süreci tercih ettiklerini anlattı…

Şahali, ülkede günlük üretilen sütün yüzde 91’inin üretimle ilişkisi olmayan işletmeler tarafından alındığını belirtti…

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısına 27 kabul, 12 ret oyu verildi…