SÜTEK çiğ süt bedellerini ödedi

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-31 Ekim devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödedi.

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12/12/2024

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SÜTEK çiğ süt bedellerini ödedi

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-31 Ekim devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödedi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Ekim döneminde SÜTEK’e süt veren 611 üretici için çiğ süt bedeli olan 136 milyon 174 bin 686, 51 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

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TAGS: çiğ süt bedelleri
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