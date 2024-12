Sütek, Genel Tarım Sigortası Fonu ve TÜK bütçeleri kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (Sütek), Genel Tarım Sigortası Fonu ve Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Bütçe Yasa Tasarılarını kabul etti.

Oy çokluğu ile kabul edilen bütçelerde söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, her zaman saygı içerisinde eleştirileri dinlediğini ve ona göre cevap verdiğini ifade ederek, bakanlık olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi. Çavuş, tarım sektörüne ayırmadan gereken destekleri verdiklerini ifade ederek, 2025 yılında da bunun süreceğini vurguladı.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, tarım sigortası fonu tazminatları kapsamının da genişletildiğini ifade ederek, doğal afetlerde gıda arzı ve üreticinin korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla çalıştıklarını, katkı koyan herkese de teşekkür ettiklerini kaydetti.

Çavuş, milletvekillerinin eleştirilerini dinlediğinde kendilerinin de TÜK’te aynı şekilde geliştirilmesini ve borçlarının kapatılmasını hedeflediklerini ifade ederek, aynı hassasiyet içinde de çalıştıklarını söyledi. Alımlarla ilgili gereken adımları atacaklarını ifade eden Çavuş, ihaleye çıktıklarında ihaleye katılanın olmadığını ve bazı alımlar yapmak zorunda kaldıklarını, ancak hassasiyetlere katıldığını, TÜK’ü de sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacaklarını anlattı. Çavuş, üretimi büyütmek ve geliştirmek için de çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, yerinden söz alarak, tarım sektörünün her zaman yanında olduklarını, kamu maliyesinin elinden geldiği kadar her sektörü desteklediğini, desteklerin her alanda sürmesi için de gerekli adımları atacaklarını söyledi.

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, SÜTEK bütçesinde yaptığı konuşmada, süt fiyatlarında iyileştirme yapılması ve gıda denetimlerine önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Kürşat, tarım bakanlığına bağlı kurumların görevlerini bir tamam yapması gerektiğini söyledi. Kürşat, sıkıntılara işaret ederek, bazı eleştirilerde de bulundu.

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de, Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesinde yaptığı konuşmada, tüm toplumun katkılarıyla oluşan fonun, tarımsal üreticinin zararlarını tazmin etmek amacıyla çalıştığını ifade etti ve kaynakların doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

Şahali, Maliye Bakanlığının da bu fon için topladığı kaynakları zamanında fona aktarması gerektiğini ve tazminat ödemelerinin geciktirilmemesi gerektiğini kaydetti. Disiplinin önemli olduğunu ve Maliyenin bu kaynağı günü gününe aktarması gerektiğini ifade eden Şahali, Tarım Bakanlığının da Maliye Bakanlığına bu kaynağın zamanında fona aktarması için ısrarcı olması gerektiğini, fonun da kendi kaynağından elde edeceği faiz gelirinin engellenmemesi gerektiğini anlattı.

Erkut Şahali, TÜK bütçesinde yaptığı konuşmada da, hükümetin TÜK’te pandemiden bugüne “çürümüşlüğe” sebep olduğunu savunarak, Tarım Bakanlığının faaliyet raporunu madde madde değerlendirdi, kurumun şu an sadece arpa ithal eden bir kuruma döndüğünü kaydetti. Şahali, kurumun ihalesiz alımlar yaptığını ve bunun küçük bir hesaplama hatasında kamu kaynağında gelir kaybı anlamına geldiğini belirtti. Bu çerçevede eleştirilerde ve uyarılarda bulunan Şahali, güvensizliğin ancak mevzuatla sağlandığını, yasaların da o yüzden olduğunu söyledi. İhalesiz alımların yanlışlığına işaret eden Şahali, TÜK’ün önemine vurgu yaptı, ülke için “olmazsa olmaz” olduğunu söyledi.

İhalesiz alım yapıldığı zaman içinde kuşku olmasına sebep olunduğunu ifade eden Şahali, ihalesiz her alımda görevdeki herkesin sorumlu şaibeli olduğunu kaydetti. Şahali, kurumun şeffaf yönetilmesi gerekirken kötü yönetildiğini, Satyıştayı göreve davet ettiğini, hükümetin sessiz kalmaması gerektiğini, ihalesiz alım yapıldığı için bütün alımlarında şaibe kuşkusu olduğunu ve denetimden geçmesi gerektiğini savundu. Şahali, arpa stoku için de şimdiden adım atılması gerektiği uyarısında bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın Maliye Bakanlığı ve 2025 yılı bütçesinin bütününü görüşüp oylayacak.