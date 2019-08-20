SÜTEK ile Dipkarpaz Kalkınma Kooperatifi arasında protokol imzalandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), sıcak sütlerin toplanması amacıyla “Bölgesel Soğutulmuş Süt Depolama Projesi” hazırladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, projeyle, 31 Aralık tarihine pilot bölge olarak tespit edilen Dipkarpaz bölgesi başta olmak üzere, KKTC’de üretilen tüm sıcak sütlerin bölgesel olarak oluşturulacak soğutulmuş süt depolarında toplanıp, bu depolardan SÜTEK tarafından tankerlerle teslim alınıp, süt sanayicilerine pazarlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında hazırlanan protokol bugün, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında SÜTEK Genel Müdürü Fide Kürşat ile Dipkarpaz Kalkınma Kooperatifi Sorumlusu Dursun Çebi arasında imzalandı.

Açıklamada projenin amacı şu şekilde aktarıldı:

“Açık süt veren küçük işletmelerinin üretimdeki devamlılığını sağlamak,

Sıcak yaz aylarında açık sütlerin sanayiye ulaşana kadar oluşan kalite kayıplarını azaltmak

Açık sütlerin bozularak üreticiye iade edilmesini ortadan kaldırarak, yaşanan ekonomik kayıpları azaltmak,

Bölgesel soğutuculardaki sütler SÜTEK tarafından tankerlerle alınıp Kurumun açık süt nakliyesinden kaynaklı zararını ortadan kaldırmak,

Süt üretiminde dünya standartlarını yakalamak, daha hijyenik ve daha kaliteli süt üretimini teşvik etmek,

Üretimde küçük ölçekli işletmeleri toplulaştırmak ve/veya mevcut köy kooperatiflerini daha etkin hale getirmek.

Şu andaki duruma göre ülkede üretilen sütün yaklaşık yüzde 87’si soğuk zincir sisteminde. Yüzde 13’lük oranda da açık süt toplanıyor. Sütlerin açık olarak toplaması dünyanın birçok yerinde kalkmış durumda.

Proje ile ayrıca , dağınık yapıda olan ve çok küçük ölçekli açık süt veren işletmelerin, yapılacak olan bölgesel soğutulmuş süt depolarına sütlerini teslim ederek, üretime devam etmeleri hedefleniyor.