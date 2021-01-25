Sütek’e ait süt tankeri kapalı zarf usülü teklifle satılacak

SÜTEK Yönetim Kurulu kararıyla, SÜTEK’e ait çalışmaz durumda bulunan 15 ton süt taşıma kapasiteli GH 425 plakalı süt tankeri, kapalı zarf usulü teklifle satılacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale ile ilgili teklifler 27 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında verilebilecek.

İhale ile ilgili şartname, SÜTEK veznesine yatırılacak olan 250 TL makbuz karşılığı, SÜTEK İşletme Pazarlama İstatistik Bölümü’nden temin edilebilecek.

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25/01/2021 15:07