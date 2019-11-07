Sütek’te elektronik irsaliye sistemi devreye girdi

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK); elektronik irsaliye sistemini devreye koyarak, kurumun dijitalleşme sürecinde önemli bir adım attı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un katılımıyla alanda test edilerek devreye konan elektronik irsaliye sistemi sayesinde, süt toplama ve pazarlama sürecinde veriler alandan online olarak dijital ortama aktarılacak.

Bu sistem sayesinde SÜTEK, üreticiden toplanan ve pazarlanan sütler ile ilgili bilgilere anında ulaşabilecek. Sütün nakliyesi sürecinin takibi ve verilerin üretici, imalatçı işlemlerine yansıtılması hızlanacak ve kolaylaşacak.

“PROJE DİJİTALLEŞME YÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR ADIM”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl içinde planlanan proje çerçevesinde, süt nakliyelerinin liste ve teslim fişlerinin elde yazılması yerine, dijital olarak doğrudan sisteme aktarılması öngörüldü.

Proje kapsamında temmuz ayında KKTC Merkez İhale Komisyonu tarafından ihaleye çıkılırken, kurum kendi bütçesinden bu proje için 100 bin TL’lik yatırım yaptı.

Endüstriyel tablet ve yazıcıların geliş süreci içerisinde kurumun mevcut yazılımı, nakliye sürecinin tabletle işleyiş sistemine uyarlandı.

Yeni entegre edilen yazılıma göre alınan, dağıtılan süt ve sütle ilgili bilgilerin anında SÜTEK sistemlerine girilmesi sağlandı.

Sistemde nakliyecinin sütü alırken ve verirken ölçümü yapılan PH ve sıcaklık derecelerinin, süt miktarı nakliyecinin tablete işlediği andan itibaren SÜTEK sisteminde canlı olarak kontrol edilmesi sağlandı.

1977 yılından bu yana üreticilere hizmet veren kurum, ülkede hayvancılık sektörü tarafından üretilen çiğ sütün toplanması, kalite ve standardının denetlenip yükseltilmesi, arz güvenliğinin sağlanması ve üretilen sütü işleyecek olan imalatçılara dağıtılması işlevini yürütüyor.

Kurum, şu anda 700’ün üzerinde üretici, 70’in üzerinde imalatçıya hizmet ediyor.

07/11/2019 19:38