SÜTEK’ten açıklama

Özlem Süt Mamülleri Direktörü Özlem Toycan’ın iddialarına SÜTEK’ten yanıt geldi.

“Mükellefiyetlerini yerine getiren herkese eşit mesafedeyiz” diyen SÜTEK Toycan’ın iddiaları yalanladı.

SÜTEK’ten yapılan açıklama şöyle:

7.8.2019 Tarihindeki Özlem Süt Mamülleri Direktörü Özlem Toycan’ın H.K Ajansa verdiği Özel Haber’deki bilgiler tamamen gerçek dışıdır.

SÜTEK’ten yapılan yazılı açıklamada Özlem Süt Mamülleri Ltd.’in Direktörü Özlem Toycan’ın iddialarına yanıt verilmiştir. Mezkur toplantıda ortaya konulan iddialar ve söylemler tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda 6.08.2019 tarihinde yapılan uzun süreli toplantıda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve beraberindeki heyet Özlem Süt Mamülleri Ltd.’in yaşadığı mali sorunlara çözüm bulmak için ciddi mesai harcamıştır.

Toplantıda Bakan Oğuz hali hazırda Yüce Mahkemece karara bağlanan bir husus tarafından idari bir kararla değiştirilemeyeceğine dikkat çekerek, mahkeme emrinde belirtilen mezkur şirketin hükümlü borçlarına istinaden ödemekle mükellef olduğu taksit miktarını ödemeleri gerektiğini belirtip idari bir karar alınmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Toplantıda Özlem Süt Mamülleri Ltd.’in faaliyetleri sonlanmaması için gerek idari gerekse yasal sınırlar gözetilerek halihazırda konu ile ilgili mahkemece verilmiş emir ve/veya hükümler dikkate alınarak konu değerlendirilmiş, ara formülleri üzerinde çalışılmıştır.

Özlem Süt Mamülleri Ltd.’in Direktörü Özlem Toycan tarafından Bakan Oğuz’un söylediğini iddia ettiği cümleler tamamen gerçek dışı söylemlerdir. Bakan Oğuz konu ile ilgili ara formül bulmak ve Özlem Süt Mamülleri Ltd.’in sektörde varlığını devam ettirmesi yönünde gerekli adımların atılması için ciddi gayret sarf etmiştir.

Geçmiş hükümetler döneminde Özlem Süt Mamülleri Ltd’in yaşadığı mali çıkmazlarda SÜTEK Yönetim Kurulu vasıtası ile defalarca borçları idari ve mali açıdan yapılandırılmış olup mükellefiyetlerini yerine getiremediklerinden taraflarına verilen süt azaltılmış ve/veya kesilmiştir. Özlem Süt Mamülleri Ltd.’nin sektörel faaliyetlerinin devamlılığı ve sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulması için SÜTEK bünyesinde oluşan borçları Mahkeme tarafından da defalarca yeniden yapılandırılmıştır.

Son olarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından 28.12.2017’de Özlem Süt Mamülleri Ltd’in SÜTEK bünyesinde artan borçları bir araya toplanarak taksit miktarında iyileştirilme yapılarak yeniden hükme bağlanıp taksitlendirilmiştir. Karar hükmünde belirlenen taksit miktarını her ayın ilk 15 gününde ödemek koşulu ile taraflarına peşin para yatırmaları halinde günlük 25 ton süt verilmesi belirtilmiştir.

Mahkeme hükmünde belirtilen koşulların yerine getirilmesi durumunda taraflarına süt verilmeye devam edilmiştir. Nisan ayından itibaren mahkemece hükme bağlanmış olan taksit miktarını ödemediklerinden dolayı mahkeme hükmü gereği taraflarına verilen süt durdurulmuştur.

Hükümet kurulduktan sonra Özlem Süt Mamülleri Ltd.in birikmiş beş aylık taksit mükellefiyetine herhangi bir yatırım yapmaksızın, peşin süt parası yatırmak koşulu ile süt alımına başlamaları yönünde talepleri olmuştur. Bizler de yaklaşık 5 taksit geriliklerinin bir kısmını peşin yatırmaları ve gerekirse SÜTEK Yönetim Kurulu’nun konuyu yeniden değerlendirip tarafların anlaşması durumda Mahkeme hükmünde yeniden düzenleme yapılması için Mahkemeye başvurulmasını önerdik. Fakat taraflarından bize verilen yanıt taksitlerine şu anda herhangi bir ödeme yapamayacakları, bir ay sonra ödeyecekleri taksit miktarında düzenleme yapabilecekleri yönünde olmuştur.

SÜTEK tarafından pazarlanan sütlerin tamamı teminat altında olup süt pazarlaması ise hakediş sistemine göre yapılmaktadır. Şu anda mevcut süt alan imalatçıların Kuruma herhangi bir ödeme geriliği bulunmamaktadır. Üretici ödemeleri ise 15 günlük periyotlarla her ayın 5’inde ve 20’sinde olmak koşulu ile bir tamam ödenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda ortalama olarak her yıl yüzde dört olarak artan süt miktarı bu yıl ortalama yüzde on oranında düşmüştür. Dolaysıyla özellikle süt miktarının düşük olduğu şu dönemlerde imalat sanayiye ulaşan süt miktarında ciddi azalmalar yaşanmaktadır. Süte olan talep artmakta ve imalatçılar hakedişleri haricinde talep ettikleri süt miktarı için Borsa’dan yüksek fiyata süt almaktadırlar. Böyle bir dönemde gerek üretici ödemeleri gerekse imalatçıların süt hakedişlerindeki dengenin korunması gerekse de sektörün sürdürülebilirliği açısından Bakanlık olarak tüm paydaşları korumamız ve dengeleri kurmamız gerekmektedir. Sektör mali yönden çok kırılgan yapıda olduğundan ve paydaşlara olan sorumluluğumuzdan dolayı sektörün sürdürülebilirliğinin devamı için çalışmaktayız. Mükellefiyetlerini yerine getiren herkese eşit mesafedeyiz.