Sütte denetim sıkılaştı

Tarım Bakanı Erkut Şahali, son 5 günde, ülke genelinde yaklaşık 5000 üretici tarafından üretilen 2000 ton sütün, sadece 8 üretici tarafından üretilen 57 tonunun, aflatoksin içerdiği tespit edildiğinden imha edildiğini belirtti.

Şahali, üretilen toplam sütün yüzde 2.85'inin sorunlu olduğu için imha edildiğini kaydederek bu sütü toplam üreticilerin yüzde 0.16'sının ürettiğini belirtti. Şahali, “üretilen sütün tamamı, sadece aflatoksin bakımından değil, total bakteri, somatik hücre, antibiyotik ve yağ içeriği bakımından da eksiksiz olarak denetledi. Bu konuda infial yaratacak sorumsuz beyanlara ve sektörün geleceğini tehdit eden art niyetli davranışlara, nereden gelirse gelsin itibar edilmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.