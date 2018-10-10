Sütte ‘zam’ tartışması

Koop Süt ürünlerine bir ay arayla ikinci zam yapılması kamuoyunda tartışma yarattı. Süpermarket işletmecileri bugün süt ürünlerini fiyatlarına yapılan zammı görüşmek üzere bir araya geliyor. Marketler ‘elektrikte de indirim’ talep ediyor.

Tarım Bakanı Şahali: Sütü 1.87 TL’ye satın alıyor 1 TL’ye de paketliyorlar. Önerilen satış fiyatı ise 5 TL

Koop-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu ise kurumun Tarım Bakanlığı ile bir ilgisi olmadığını şirketin ayakta kalması için çabaladıklarını belirtti.

Kaynak: Yenidüzen – Ayşe Güler