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Suudi Arabistan 3 puanla veda etti

2018 FIFA Dunya Kupası A Grubu’nda ilk iki maçlarını kaybeden ve bir üst tura çıkma şansını yitiren iki takım, Suudi Arabistan ve Mısır karşı karşıya geldi.

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25/06/2018

Suudi Arabistan 3 puanla veda etti
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Volgograd Arena'daki mücadeleyi Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

Mısır, Salah ile 22. dakikada golü bulurken Suudi Arabistan, Salman Al Faraj'ın 45. dakikada penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı. Suudi Arabistan'a galibiyeti getiren golü ise 90+4'te Salem Al Dawsari attı. 

Ayrıca mücadelenin 41. dakikasında Suudi Arabistan, Al Muwallad'ın ayağından bir de penaltı kaçırdı. 

Bu sonuçla daha önce gruptan çıkma şanslarını yitiren iki takımdan Suudi Arabistan 3 puanla, Mısır ise puansız turnuvaya veda etti. 

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TAGS: Suudi Arabistan, spor, haber, kktc
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