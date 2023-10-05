Suudi Arabistan, futboldaki en önemli hamlesini açıkladı

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verme niyetini duyurdu.

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05/10/2023

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Suudi Arabistan, futboldaki en önemli hamlesini açıkladı

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF), 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verme niyetini duyurdu.

SAFF internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verme niyetini açıkladı." bilgisi verildi.

Açıklamada, "SAFF liderliğindeki 2034 teklifi, dünya standartlarında bir turnuva sunmayı amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

05/10/2023 10:08
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TAGS: Suudi Arabistan, futbol
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