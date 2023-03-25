Suudi Arabistan hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmayı değerlendiriyor

Günlük Arapça yayın yapan El Medine gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, hafta sonu tatilini üç güne çıkarmayı değerlendiriyor.

Twitter'da konuyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Bakanlık, daha fazla istihdam yaratmak ve ülkeyi hem yerel hem de uluslararası yatırımcılara daha cazip kılmak için şu anda çalışma sistemi ve kurallarını gözden geçirdiğini belirtti.

Suudi Arabistan gazetesi, bunun haftalık iş günü sayısının 4'e düşürmenin de planlar arasında olduğu anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca yeni çalışma sisteminin bir taslağının kamuoyunun yorumlaması için bir anket platformuna konduğu da bildirildi.

Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Gulf News, Umman'ın da aynı konuyu değerlendirdiğini hatırlattı.

BAE, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nde yer alıp da izin günü sayısını artıran ilk ülke olmuştu. 1 Ocak 2022'den itibaren haftalık iş günü sayısı 4,5 güne düşürülmüştü.

BAE'de tüm devlet dairelerinde ve çoğu özel şirkette pazartesiden perşembeye kadar 07.30 ile 15.30 arasında, cumaysa 07.30-12.00'de mesai yapılıyor.

Ülkenin en yoğun nüfusa sahip üçüncü kenti Şârika'daysa 1 Ocak 2022'den beri cumartesi ve pazarlarla birlikte cumaları da izin günü sayılıyor.

Haftalık iş günü sayısını 4'e düşürmek, Batı'daki pek çok ülkenin de denemelerini yaptığı bir fikir. Geçen ayın sonlarında dünyanın en büyük 4 günlük çalışma haftası deneyinin başarılı olduğu, işverenlerin de çalışanların da memnun kaldığı açıklanmıştı.

6 ay boyunca Birleşik Krallık'ta yapılan denemede, personel değişim oranı ve işe gelmemede büyük düşüş görülürken verimlilikse büyük ölçüde aynı kalmıştı.

Son dönemde ABD ve Kanada'daki şirketler de benzer denemeler gerçekleştirdi. Avustralya, Brezilya ve İzlanda gibi pek çok ülkede konuyla ilgili ilk adımlar atılıyor.

Unilever, Yeni Zelanda'daki ofislerinde haftada 4 gün çalışmayı denerken İspanya'da da hükümet şirketlere bu deneye katılmaları karşılığında para vermeyi planlıyor.

İzlanda'daki araştırmacılar 2021'de yaptıkları açıklamada 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı, dünyanın o zamana kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını belirtmişti.

Kaynak: Independent

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25/03/2023 20:40