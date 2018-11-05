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Suudi Arabistan: Kaşıkçı'nın katilleri adalete teslim edilecek

Suudi Arabistan, İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin adalete teslim edileceğini bildirdi

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05/11/2018

Suudi Arabistan: Kaşıkçı'nın katilleri adalete teslim edilecek

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender el-Ayban, BM  İnsan Hakları Konseyinin bugünkü oturumunda bir konuşma yaptı.

 

Konuşmasında, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın katillerinin adalete teslim  edileceğini söyleyen Ayban, "Kral Selman başsavcıya yürürlükteki kanunlara göre  dava ile ilgili soruşturma  başlatması ve katillerin adalete teslim edilmesi  talimatı verdi." dedi.

 

Başsavcılığın, soruşturma ofislerine kameralar yerleştirdiğini,  görevlilerin dava evraklarını iyi bir şekilde korumasını içeren genelge  yayınladığını söyleyen Ayban, suçlama kararlarının da insan hakları  sözleşmelerinde yer alan kavramlara uygun olarak alındığına dikkati çekti.

 

Ayban, söz konusu uygulamalarla adaleti güçlendirmeyi hedeflediklerini  aktardı.

 

 

YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINI ENGELLEMEK İÇİN YENİ PROJE

Adalet Bakanlığının, sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hukuki  bilinçlendirme programları uyguladığına işaret eden Ayban, mahkemelerde ücretsiz  hizmet verecek hukuki danışmanların bulunduğunu, kadın büroları açıldığını ifade  etti.

 

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, ülkenin BM Daimi  Heyeti'nin, BM İnsan Hakları Konseyine sunduğu ayrı bir beyanda, devlet gücünün  kötüye kullanılmasıyla mücadeleye ilişkin "yeni bir cezai sistem projesi"  hazırlığı yapıldığı belirtildi.

 

Suudi Arabistan'ın İslam hukuku ilkeleri ve insan hakları yasaları  temelinde insan haklarını koruma ve güçlendirmeye kararlı olduğuna işaret edilen  beyanda, Suudi Arabistan'ın insan haklarını güçlendirmek için BM, uluslararası  toplum ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapma konusunda kararlı olduğu  vurgulandı.

 

Yeni projeye ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

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TAGS: Suudi Arabistan: Kaşıkçı’nın katilleri adalete teslim edilecek, haber, kıbrıs,
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