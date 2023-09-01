Suudi Arabistan takımları için açıklama: Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar mı?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan takımlarının Avrupa kupalarında yer almayacağını söyledi. Ceferin, "Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ne sadece Avrupa kulüpleri katılabilir. Çıkan haberler spekülasyon." dedi.

Aleksander Ceferin L'Equipe açıklamalarda bulundu.



Suudi Arabistan takımlarının daha önce Çin takımlarının izlediği tranfer politikasını takip ettiğini belirten Ceferin, futbolun gelişmesi için doğru adımın bu olmadığını söyledi.



Ceferin açıklamasında, "Çin'den de benzer bir yaklaşım gördük. Çin futbolu gelişmedi ve Dünya Kupası'na katılamadılar. Doğru yol bu değil. Oyuncu ve antrenör gelişimi konusunda çalışmaları gerekiyor ama bu benim sorunum değil." dedi.



UEFA'nın düzenlediği Avrupa kupalarına Suudi Arabistan takımlarının katılmayacağını belirten Ceferin, bu iddiaların spekülasyon olduğunu belirtti.



Konuya ilişkin Ceferin, "Bildiğim kadarıyla Kylian Mbappe ve Erling Haaland Suudi Arabistan'a gitmeyi hayal etmiyor. Kariyerlerinin zirvesindeki oyuncuların Suudi Arabistan'a gideceğine inanmıyorum. Oradaki durumun bizim organizasyonlarımızı etkilemeyeceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ne sadece Avrupa kulüpleri katılabilir. Çıkan haberler spekülasyon." açıklamasında bulundu.