Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Güney Kıbrıs'a geliyor

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01/09/2024

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Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Güney Kıbrıs'a geliyor

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Saleh Bin Nasser Bin Alali Aljasser’in resmi temaslarda bulunmak amacıyla yarın Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Aljasser’in, temasları çerçevesinde, iki ülke heyetlerinin katılımıyla Rum Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafaeadis ile görüşeceğini yazdı.

Habere göre Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı, Limasol Limanı’nı da ziyaret ederek, Denizcilik Müsteşarı Marinas Hacımanolis tarafından çalışmalar hakkında bilgilendirilecek.

 

01/09/2024 14:36
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TAGS: Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Güney Kıbrıs’a geliyor
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