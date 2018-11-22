Suudi Arabistan: Uluslararası soruşturma kabul edilemez

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili uluslararası soruşturma fikrinin kendileri için kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Amerikan CBS Televizyonuna konuştu. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cubeyr, “Bizim kendi savcılık ofisimiz var. Uluslararası soruşturma fikri bizim için tamamen kabul edilemez.” dedi.

İstihbarat operasyonlarındaki prosedürleri gözden geçirdiklerini belirten Cubeyr “Bir daha böyle bir olayın yaşanmasını istemiyoruz.” dedi.

Cubeyr, Kaşıkcı cinayetinin ardından ABD ile ittifaklarının güvende olup olmadığı sorusuna ise “Güvende. Zira. Suudi hükümetinin ve veliaht prensin bu olayla bir ilgisi yok.” yanıtını verdi.

Veliaht prensin yerine başka bir ismin getirilip getirilmeyeceği sorusuna ise “Veliaht Prense her Suudi vatandaşının ve Kral’ın güveni tam.” dedi.

( TRT Haber)