Suudi Arabistan umre sezonunun başladığını duyurdu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından Mekke'ye umre ziyareti ve Medine'ye de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek için tüm ülkelerden başvuruların yapılabileceği belirtildi.

Ülkenin hem içinden hem dışından umre ziyaretlerinin 30 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yapılacağı aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan içinden umre yapmak isteyenlerin online başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Kovid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 yıllarında yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan, bu yıl hac mevsiminde ülke içinden ve yurt dışından toplam bir milyon ziyaretçi kabul edeceğini açıklamıştı.

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14/07/2022 12:23