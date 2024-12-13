Suudi Arabistan ve İngiltere'den, Suriye'deki kurumların korunması ve halkın desteklenmesi çağrısı...

Suudi Arabistan ve İngiltere, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye devlet kurumlarının korunması ve halkın desteklenmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ülkeye 4 gün süren ziyareti kapsamında Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Suriye meselesine ilişkin olarak iki tarafın, Suriye halkının güvenliğinin sağlanması, akan kanın durdurulması ve Suriye devletinin kurum ve yeteneklerinin korunması için her türlü olumlu adımın atılmasını memnuniyetle karşıladığı" belirtildi.

Açıklamada, her iki tarafın, uluslararası topluma, Suriye halkının yanında durma, onlarla işbirliği yapma ve bu önemli aşamada acıların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için destek sağlama çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin olarak da iki ülke, Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve rehinelerin (Gazze'deki İsrailli esirler) derhal serbest bırakılmasının gerekliliğini vurguladı.

Taraflar, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasının sürdürülmesinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 Sayılı Kararı uyarınca siyasi bir çözüme ulaşmanın önemine dikkati çekti.