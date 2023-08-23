Suudi Arabistan'a 60 milyonluk yeni transfer

Suudi Arabistan'da transfer çılgınlığının son halkası Otavio oldu. Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr transferi resmen duyurdu.

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23/08/2023

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Suudi Arabistan'a 60 milyonluk yeni transfer

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio'yu renklerine bağladı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi ekibi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Otavio, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 7 gol attı.

Al Nassr'ın Portekizli futbolcu için 60 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

23/08/2023 09:28
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TAGS: Suudi Arabistan
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