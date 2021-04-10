Suudi Arabistan'da 3 asker 'vatana ihanet'ten idam edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, "vatana ihanet" suçu işleyen 3 askerin idam edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Savunma Bakanlığı, haklarında çeşitli suçlamalar bulunan Silahlı Kuvvetler mensubu üç asker hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını açıkladı.

Söz konusu üç askerin ilgili mahkemeye sevk edildikleri kaydedilen açıklamada, "vatana ihanet", "düşmanla işbirliği yapma" ve "ülkenin askeri çıkarlarını ihlal" suçlarını işlediklerinin sabit olduğu ve idamlarına karar verildiği vurgulandı.

"Düşmanla işbirliği yapma" suçu

Açıklamada, haklarındaki idam kararının uygulanmasına yönelik kraliyet emrinin yayımlanmasının ardından üç askerin Güney Bölge Komutanlığında idam edildiği ifade edildi.

Soruşturmaya, askerlerin yargılandığı mahkemeye ve "düşmanla işbirliği yapma" suçundaki düşmanın kim olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

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10/04/2021 16:50