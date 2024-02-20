Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi

Suudi Arabistan'da bir ilk yaşandı. Rumi Al-Qahtani isimli genç kadın, güzellik yarışmasına gönderildi.

ads ads ads ads
20/02/2024

ads
Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi

Suudi Arabistan'da bir ilk yaşandı. Rumi Al-Qahtani isimli genç kadın, güzellik yarışmasına gönderildi.

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen "at" ve "deve" güzellik yarışmalarının ardından, Rumi Al-Qahtani isimli genç kadın, Miss Asia 2024 güzellik yarışmasına gönderilen ilk Suudi Arabistanlı kadın oldu.

Şeriat ile yönetilen ülkenin ilk kadın güzellik kraliçesi adayı olan Al-Qahtani'nin podyumda saçlarını savurduğu anlar, "özgürlük işareti" olarak yorumlandı. 

Yarışmayı Filipinler adayı Dyan Shane Mag-Abo kazandı. 

 

 

 

20/02/2024 09:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Suudi Arabistan, ilk, Güzellik, yarışması
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.