Suudi Arabistan'da Husilere ait İHA'lar düşürüldü!

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına gönderilen insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkenin güneybatısındaki sivil havalimanlarını hedef alan İHA'ların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Husilerin "terör eylemlerine eş zamanlı saldırı yöntemini kullanmaya başladığını" vurgulayan Maliki, düşürülen İHA'ların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

İran destekli Husiler, bu sabah Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha ve Necran havalimanları ile Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.